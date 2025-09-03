Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Vorsicht beim Gassigehen

Bühl (ots)

Beim Spaziergang mit ihrem Vierbeiner ist eine Hundehalterin am Montagabend in den Reben, im Bereich der Grillhütte Bühl-Eisental, auf ein frisches Stück Fleisch gestoßen. Das Fleisch war in einer geöffneten Plastiktüte auf dem Grünstreifen am Wegesrand abgelegt. Ihr Hund habe angeschlagen, aber nichts davon gegessen. Ob das von der Polizei sichergestellte Fleisch mit einer für Tiere gefährlichen Substanz versehen war, ist derzeit noch unklar. Trotzdem weißt die Polizei darauf hin, dass Hundehalter darauf achten sollten, was auf ihren Laufstrecken, aber auch an öffentlichen Plätzen, auf dem Boden liegt. Sicherheitshalber sollte der Hund an der Leine geführt werden, was teilweise ohnehin verpflichtend ist, damit der Hund nichts ungewollt aufnimmt.

/wo

