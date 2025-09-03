POL-OG: Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt
Appenweier (ots)
Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche am Mittwochmorgen in unmittelbarer Gleisnähe bei Appenweier ist die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl seit kurz vor 9:30 Uhr gesperrt. Ob das Versterben des Mannes mit einem Unfall in Verbindung zu bringen ist oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
/wo
