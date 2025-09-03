Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt -Nachtragsmeldung-

Appenweier (ots)

Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Mittwochmorgen im Gleisbereich bei Appenweier konnte der Bahnverkehr gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Untersuchung der Todesursache wurden neben Kriminaltechnikern auch Rechtsmediziner hinzugezogen. Der Leichnam wird in den kommenden Tagen obduziert. Die Ermittlungen laufen derzeit weiterhin in alle Richtungen.

/wo

Pressemitteilung vom 03.09.2025, 12:22 Uhr

Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche am Mittwochmorgen in unmittelbarer Gleisnähe bei Appenweier, ist die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl seit kurz vor 9:30 Uhr gesperrt. Ob das Versterben des Mannes mit einem Unfall in Verbindung zu bringen ist oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

