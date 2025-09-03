Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Wohnungseinbruch

Bühl, Weitenung (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in der Weitenunger Straße zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 3:20 Uhr und 10 Uhr soll sich ein bislang Unbekannter Zutritt in die Räumlichkeit verschafft haben, indem er auf einen Baum kletterte und über diesen auf ein Garagendach gelang. Von dort aus soll er in das Gebäude eingestiegen sein. Der Eindringling entwendete Bargeld in Höhe von 350 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 200 Euro.

