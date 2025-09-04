Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Diebstahl aus Auto

Neuried (ots)

Am Mittwochabend im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr wurde die Seitenscheibe eines auf einem Hallenparkplatz in der Straße "Viehweiderweg" geparkten Skodas eingeschlagen. Aus dem Inneren des Autos wurde ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Dieser wurde wenig später durch einen unbekannten Finder auf einem Feldweg aufgefunden. Bis auf einen geringen Bargeldbetrag war der Inhalt vollständig. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegen.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell