Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall nach Wildwechsel

Kehl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein querendes Reh auf der K5373 zu einen Verkehrsunfall geführt. Eine 44-jährige Opel-Fahrerin fuhr gegen 0:30 Uhr auf der K5373 zwischen Auenheim und Leutesheim als das Reh die Fahrbahn von rechts querte und sie daraufhin ausgewichen sein soll. Die Opel-Lenkerin kam in Folge von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung herunter und überschlug sich dabei. Letztlich kam der Wagen der 44-Jährigen auf einem Acker zum Stehen. Zu einer Kollision mit dem Tier sei es nicht gekommen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Präventionshinweise:

- Beachten Sie unbedingt Wildwechsel-Schilder und fahren Sie langsamer und aufmerksam. Häufig ist vor besonderen Gefahrenstellen oder Gegenden mit viel Wild das Gefahrzeichen "Wildwechsel" angebracht - reduzieren Sie das Tempo! Sehen Sie Wild, verlangsamen Sie nochmals das Tempo. - Sollten Sie nicht rechtzeitig bremsen können, müssen Sie in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob Sie ausweichen können oder ob es das geringere Übel ist, einen "kontrollierten" Wildunfall zu verursachen.

Bedenken Sie:

Bleiben Sie auf der Fahrbahn und fahren Sie nicht in den Gegenverkehr oder auf ein festes Hindernis wie einen Baum neben der Fahrbahn. Menschenleben könnten dadurch noch stärker in Gefahr kommen.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

