Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Man(n)sieht sich immer zweimal

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 25. August 2025 sprach eine Streife der Bundespolizei um 17:20 Uhr einen 57-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale) an und kontrollierte ihn. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen. Zwischenzeitlich begab sich ein 52-Jähriger zum Bundespolizeirevier an selbigen Hauptbahnhof und zeigte den Diebstahl seines Gepäcks an. Der Mann nutzte zuvor einen Zug von Halle Steintor in Richtung Hauptbahnhof, stieg aus diesen nach der Ankunft aus, fotografierte das Verkehrsmittel und ließ seine Sachen unbeaufsichtigt. Den Moment nutzte ein bisher Unbekannter und nahm den Stoffbeutel des Mannes an sich und entfernte sich vom Bahnsteig vier. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme konnte jener 57-Jährige als möglicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Verständigte Streifen suchten im Bereich des Bahnhofes nach ihm, mit Erfolg. Bundespolizisten stellten den Deutschen im Bereich des Westausganges. An seinem mitgeführten Fahrrad befanden sich Taschen, darin enthalten war auch das entwendete Diebesgut, unter anderem eine circa 700 Euro teure Jacke. Die Gegenstände wurden entsprechend sichergestellt. Er erhält eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich.

