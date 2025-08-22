Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 43-Jähriger widerrechtlich im Bahnhof, tätigt menschenerniedrigende und -verachtende sowie rassistische Beleidigungen und droht Beamten

Dessau-Roßlau (ots)

Am Donnerstag, den 21. August 2025 stellten Beamte der Bundespolizei um 22:00 Uhr in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Dessau einen polizeibekannten 43-Jährigen fest. Gegen den Deutschen besteht ein aktuelles Hausverbot für jenen Bahnhof. Die Einsatzkräfte sprachen ihn daraufhin an. Reiseabsichten hatte er keine, folglich hielt er sich widerrechtlich im Hauptbahnhof Dessau auf. Entsprechend wurde er belehrt, erhielt eine Anzeige und einen Platzverweis. Während der polizeilichen Maßnahme tätigte der Deutsche zahllose menschenerniedrigende und -verachtende sowie rassistische Beleidigungen in Richtung der Bundespolizisten. Diese setzte er beim Verlassen des Bahnhofes, auf dem Vorplatz, fort. Zudem drohte er ihnen mit den empfindlichsten Übeln. Er erhält, zu seinem Hausfriedensbruch, unter anderem weitere Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell