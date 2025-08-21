Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Tritt gegen Schild folgt Einlieferung ins Gefängnis

Halle (Saale) (ots)

Am 20. August 2025 um 01:05 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei auf einem Parkplatz der Deutschen Bahn in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs Halle (Saale) eine Person, die gegen ein dort angebrachtes Schild der Deutschen Bahn trat. Der Mann wurde von den Beamten angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) festgestellt. Wegen Bedrohung und Diebstahl wurde der 43-Jährige im Mai 2023 zu ursprünglich 1080 Euro beziehungsweise zu 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er seine Strafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) vor sieben Tagen den Vollstreckungshaftbefehl. Diesen eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale). Den haftabwendenden Betrag von 408 Euro konnte der Afghane nicht aufbringen. Demnach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun die Restersatzfreiheitsstrafe von 34 Tagen absitzt. Die ausschreibende Behörde wurde über den Vollzug des Haftbefehls entsprechend informiert.

