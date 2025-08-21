PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Mittwoch, den 20. August 2025 um 12:45 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg einen 23-jährigen Mann. Die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei ergab gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaften Stendal und Magdeburg. Demnach hatte das Amtsgericht Burg den Afghanen bereits im November 2024 wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro beziehungsweise zu 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Darüber hinaus wurde der Mann im Mai 2025 wegen Erschleichens von Leistungen durch das Amtsgericht Magdeburg zu einer Geldstrafe von 75 Euro beziehungsweise zu fünf Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da sich der Mann seinem Strafantritt nicht stellte und auch unbekannten Aufenthaltes war, erließen die Staatsanwaltschaften Stendal und Magdeburg im Juli 2025 die Vollstreckungshaftbefehle. Diese wurden dem 23-Jährigen durch die Bundespolizisten eröffnet. Sie nahmen den Gesuchten fest und mit auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Da der Afghane den haftabwendenden Betrag von insgesamt 510 Euro nicht aufbringen konnte, erfolgte nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, wo er nun seine verbleibende Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 17 Tagen verbringen wird. Die Einsatzkräfte informierten anschließend die ausschreibenden Behörden über den Vollzug beider Haftbefehle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

