POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte beschädigten Pkw-Scheiben und durchsuchen Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Fahrzeugscheiben von fünf Fahrzeugen wurden zwischen Dienstag, 01.07.2025, 19.00 Uhr und Mittwoch, 02.07.2025, 07.30 Uhr von Unbekannten in der Kursaal Tiefgarage in der Waldshuter Straße beschädigt. Der oder die Täter durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Weiter wurden zwei unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Der Sach- und Diebstahlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) such Zeugen oder weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

