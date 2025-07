Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Motorradfahrer verunfallt und kommt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad war am Mittwoch, 02.07.2025 gegen 21.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann auf der L 149 von Bernau kommend in Fahrtrichtung Präg unterwegs. Aufgrund von Splitt auf der Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei rutschte er über die Fahrbahn und kam an einer Schutzplanke zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 38-Jährige und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An der Leitplanke entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

