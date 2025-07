Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und dem PP Freiburg | Folgemeldung zu "Freiburg-Littenweiler: Sexuelle Belästigung nach Straßenbahnfahrt..."; hier: Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Vorfall vom Dienstagabend, 24.06.2025, bei dem eine 34-jährige Geschädigte durch einen zunächst Unbekannten "Am Kreuzsteinacker" im Freiburger Stadtteil Littenweiler sexuell belästigt wurde, ist es der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Freiburg im Zuge der gemeinsamen Ermittlungen gelungen, einen dringend Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat gegen einen 18-jährigen syrischen Staatsangehörigen einen Unterbringungsbefehl beim zuständigen Amtsgericht beantragt, nachdem die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Heranwachsende wohl für weitere einschlägige Straftaten in Betracht kommt. Das Amtsgericht Freiburg hat den Antrag daraufhin erlassen und in Vollzug gesetzt.

Der 18-Jährige wurde am Donnerstag, 26.06.2025, an dessen Wohnanschrift in Freiburg von der Kriminalpolizei festgenommen und ist seither in einer Fachklinik untergebracht.

Ursprungsmeldung vom 26.06.2025:

Am Dienstagabend, 24.06.2025, belästigte gegen 20:30 Uhr ein Unbekannter eine Fußgängerin. Die 34-Jährige war an der Straßenbahnhaltestelle Laßbergstraße in Freiburg ausgestiegen und von dort aus in die Straße "Am Kreuzsteinacker" gegangen. Ein bislang unbekannter Mann, der ihr vermutlich aus der Straßenbahn heraus zu Fuß gefolgt war, berührte sie gegen ihren Willen in sexueller Weise.

Nachdem die Geschädigte angekündigt hatte, sie werden die Polizei rufen, ging der Unbekannte entlang der Kapplerstraße in Richtung Laßbergstraße davon.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ungefähr 20 Jahre alt - 1,75 - 1,80 m groß - schlank - kurze dunkelblonde Haare - lange Nase - trug ein weißes T-Shirt und Jeans

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

