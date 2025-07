POL-FR: Wutöschingen: Unfall bei Überholvorgang

Freiburg (ots) - Ihringen: Jeweils leichte Verletzungen zogen sich zwei Fahrradfahrer am Dienstag, 01.07.2025 gegen 19:35 Uhr auf dem Radweg zwischen Ihringen und Breisach zu. Bei der Einfahrt in die dortige Unterführung schaute der in Richtung Ihringen fahrende Radfahrer während der Fahrt auf sein Handy und geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer zusammenstieß, so ...

