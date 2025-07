Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Zwei Radfahrer kollidieren in Unterführung

Freiburg (ots)

Ihringen: Jeweils leichte Verletzungen zogen sich zwei Fahrradfahrer am Dienstag, 01.07.2025 gegen 19:35 Uhr auf dem Radweg zwischen Ihringen und Breisach zu. Bei der Einfahrt in die dortige Unterführung schaute der in Richtung Ihringen fahrende Radfahrer während der Fahrt auf sein Handy und geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer zusammenstieß, so jedenfalls ist der derzeitige Stand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach. Beide Unfallbeteiligten stürzten und erlitten Schürfwunden. Am Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Das Fahrrad des vermeintlichen Unfallverursachers wurde nicht beschädigt.

