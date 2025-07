Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten, Mathisleweiher: Unbekannter Exhibitionist, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 28.06.2025, soll eine 32-jährige Frau zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr am Mathisleweiher in Hinterzarten von einem unbekannten Mann mit belanglosem Inhalt angesprochen worden sein. Einige Zeit später sei die Frau von Passanten darüber informiert worden, dass sich in ihrer Nähe hinter einem Gebüsch ein nackter Mann aufhalten und augenscheinlich sexuelle Handlungen an seinem Glied vornehmen würde.

Die Frau habe daraufhin die Örtlichkeit verlassen und wandte sich an in der Nähe befindliche Badegäste. Diese begleiteten die Frau beim Verlassen des Bereiches und verständigten später die Polizei.

Ob es sich bei dem unbekannten Täter um den Mann handelt, der die 32-jährige Frau zuvor angesprochen hat, ist bislang nicht bekannt.

Der Polizeiposten Hinterzarten (07652/9177-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt rund um die Uhr unter der Telefonnummer (07651/9336-0) entgegen.

