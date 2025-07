POL-FR: Höchenschwand: Sachbeschädigung an Supermarktschaufenster

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 13:30 Uhr stürzte in der Hauptstraße in Hohentengen ein 68-jähriger Pedelec- Fahrer. Dieser wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Ein Sachschaden entstand augenscheinlich nicht. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Christoph Efinger Telefon: ...

