Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vorfahrtsverletzung ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 08:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße/ Zum Tannensteg in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr eine 78-jährige Opel-Fahrerin die Straße Zum Tannensteg und beabsichtigte nach links in die L151 A einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des auf der L151A fahrenden 64-Jährigen. Dieser wich aus um eine Kollision zu verhindern und kam nach ca. 10 m in einem Grundstück zum Stehen. Hierbei entstand erheblicher Flurschaden auf dem Grundstück und das Auto dürfte einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben. Der Opel wurde nicht getroffen und blieb unbeschädigt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell