POL-FR: Jestetten: Sachbeschädigung an weißem Mercedes im Randenweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 01.07.2025 gegen 08:00 Uhr beabsichtigte ein 53-jähriger Lieferwagenfahrer an der Baustellenampel in der Hauptstraße einem entgegenkommenden Bus mehr Platz zu machen. Dabei übersah er beim Zurücksetzten den hinter ihm stehenden VW. Dieser wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Verletzt wurde niemand Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ...

