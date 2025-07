Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Unfall mit einem 25-jährigen Kradfahrer kam es am Mittwoch, 02.07.2025 auf der L 151a zwischen Hochsal und Laufenburg. Diese Strecke befuhr der 25-Jährige zuvor von Hochsal kommend und kam im Kurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Leitplanke und stürzte über diese rund fünf Meter einen Abhang hinunter. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall oberflächliche Verletzungen und begab sich selbständig in ein nahegelegenes Krankenhaus. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. An der Leitplanke rund 150 Euro.

