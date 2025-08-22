PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wechselseitige Beleidigungen, Schläge gegen den Kopf, Speichel im Gesicht und Widerstandshandlung

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 21. August 2025 saß um 22:25 Uhr ein 81-jähriger Deutscher in einem Imbissgeschäft im Hauptbahnhof Magdeburg, als ein 25 und 26-Jähriger selbiges betraten. Zwischen dem älteren Herrn und dem 26-Jährigen kam es zu gegenseitigen Beleidigungen. In der Folge schlug der 26-Jährige ihm zweimal mit der Faust gegen den Kopf und bespuckte ihn. Anschließend verließ das Duo die Verkaufseinrichtung. Verständigte Bundespolizisten stellten sie kurze Zeit später im Bereich des Kölner Platzes fest und kontrollierten die beiden Deutschen. Der 25-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Er missachtete die Weisungen der Einsatzkräfte, sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei versuchte er in Richtung der Dienstwaffe eines Beamten zu greifen, dies wurde unterbunden. Es erfolgte die Mitnahme in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Durchgeführte Atemalkoholtests brachten bei dem 81-Jährigen einen Wert von 0,52 und bei jenem Duo 0,85 (25) und 1,05 (26) Promille. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechend Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

