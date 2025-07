Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Fahrradcodieraktion der Polizeistation Dieburg im Rahmen des Bauernmarktes

Groß-Umstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Die Polizeistation Dieburg lädt im Rahmen des Bauernmarktes, am Samstag, dem 13.9.2025 in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, zu einer Fahrradcodierung in Groß-Umstadt, am Altstadtparkplatz in der Nähe der Stadthalle ein.

Für die geplante Codieraktion ist eine Voranmeldung erforderlich. Interessierte werden gebeten, sich unter folgender E-Mail-Adresse anzumelden:

svo-dieburg-pst.ppsh@polizei.hessen.de

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bereits bei der Voranmeldung erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Name, vollständige Adresse, Telefonnummer, Marke & Typ Fahrrad, Fahrradrahmennummer) anzugeben.

Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 13.09.2025 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

