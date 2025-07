Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Fünf Personen leicht verletzt

Roßdorf (ots)

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße im Ortsteil Gundernhausen hat am Dienstag (22.07.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 02.25 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass es im Bereich des Treppenhauses zu einer Rauchentwicklung gekommen sei. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und die Anwohner in Sicherheit bringen. Fünf Hausbewohner wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, wurden die restlichen Mieter in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht.

Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Sachschaden ist, bedarf weiterer Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat 10 in Darmstadt.

Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell