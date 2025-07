Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/Richen: Portemonnaie aus Fahrzeug entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Umstadt (ots)

Am Sonntagabend (20.7.) gegen 20.30 Uhr hatte eine Fahrzeugeigentümerin ihr Auto in der Hans-Kudlich-Straße abgestellt. Als sie am Montagmorgen (21.7.) gegen 7.50 Uhr zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Kriminelle hatten das Auto auf bislang ungeklärte Weise geöffnet und den Geldbeutel aus dem Handschuhfach genommen. Im Anschluss flüchteten sie unbemerkt mit ihrer Beute.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell