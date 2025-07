POL-DA: Ober-Ramstadt: Polizei codiert erfolgreich 32 Fahrräder

Lorsch (ots) - Ein 45 Jahre alter Taxifahrer beförderte in der Nacht zum Samstag (19.07.) einen Mann vom Luisenplatz in Darmstadt bis in die Straße "In der Dieterswiese" in Lorsch. Kurz nach 1.00 Uhr dort angekommen bedrohte ihn der Unbekannte mit einer Schere und entwendete dem 45-Jährigen anschließend 150 Euro. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der ...

mehr