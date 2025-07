Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Taxifahrer mit Schere bedroht und bestohlen/Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Ein 45 Jahre alter Taxifahrer beförderte in der Nacht zum Samstag (19.07.) einen Mann vom Luisenplatz in Darmstadt bis in die Straße "In der Dieterswiese" in Lorsch. Kurz nach 1.00 Uhr dort angekommen bedrohte ihn der Unbekannte mit einer Schere und entwendete dem 45-Jährigen anschließend 150 Euro. Der Kriminelle flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Flüchtige ist etwa 30 Jahre alt, schlank und trug schwarze Sportkleidung.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/7060.

