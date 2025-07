Neckarsteinach (ots) - Am Sonntag (20.07) drang ein bislang unbekannter Täter gegen 16.50 Uhr über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Schönauer Straße ein. Der Kriminelle wurde bei seinem Vorhaben von den zu Hause auf der Terrasse weilenden Bewohnern bemerkt und flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Kirchenstraße vom Tatort. Der Flüchtige ist etwa 25 Jahre ...

