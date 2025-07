Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Drei Baucontainer im Visier/Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Drei Baucontainer auf dem Gelände einer Großbaustelle in der Schücostraße gerieten in der Zeit zwischen Sonntagmittag (20.07.) und Montagmorgen (21.07.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt auf das Gelände, brachen einen der drei Container auf und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen mehrere Werkzeugmaschinen. Mit ihren Versuchen in zwei weitere Container einzudringen, scheiterten sie allerdings.

Für den Abtransport der Beute dürften die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell