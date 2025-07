POL-DA: Groß-Gerau: "Fahrraddieben keine Chance geben - Fahrradcodierung/Anmeldung erforderlich

Pfungstadt (ots) - Am Samstag (05.07.) kam es zwischen 19:45 Uhr und 23:30 Uhr in Pfungstadt in der Dr. Horst-Schmidt-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein dunkler BMW streifte beim Ausparken einen schwarzen Audi. Der BMW setzte im Anschluss seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Durch Zeugen wurde eine Nachricht an dem beschädigten Audi hinterlassen mit ...

