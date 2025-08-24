Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach Körperverletzung: Tatverdächtiger leistet erheblichen Widerstand

Magdeburg (ots)

Am Freitagnachmittag, den 22. August 2025, wandte sich 14:15 Uhr ein 31-jähriger Mann im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofes an eine Streife der Bundespolizei. Der Mann gab an, kurz zuvor in einem nahegelegenen Einkaufszentrum von einer unbekannten männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Geschädigte führte die eingesetzten Beamten daraufhin in die Haupthalle des Hauptbahnhofes, wo sich der mutmaßliche Täter, ein Mann aus Kamerun, aufhielt. Als die Bundespolizisten den Tatverdächtigen ansprachen, reagierte dieser äußerst aggressiv, gestikulierte wild und weigerte sich den Aufforderungen Folge zu leisten. Zudem versuchte er wiederholt, mit seinen Fingern in Richtung der Beamten zu stechen. Daraufhin wurde der Mann gefesselt und zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Während der Verbringung leistete er erheblichen Widerstand, indem er sich zu Boden fallen ließ, versuchte zu treten und zu schlagen sowie die Beine der Beamten zu umklammern, um diese zu Fall zu bringen. Auch in den Räumlichkeiten der Bundespolizei setzte sich der 19-Jährige weiter zur Wehr, sprang, trat und schlug gegen die Zellentür und urinierte in die Zelle. Auch beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach in französischer Sprache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Ihn erwarten unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

