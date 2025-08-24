Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-jähriger Betrüger per Vollstreckungshaftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 22. August 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 06:30 Uhr einen 25-Jährigen im Personentunnel im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg ihn per Vollstreckungshaftbefehl suchte. Im November 2024 verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 2480 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 80 Tagen Haft. Lediglich einen Teil des auferlegten Geldbetrages beglich der Verurteilte. Folglich erließ oben genannte Staatsanwaltschaft vor einen Monat den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Einsatzkräfte dem Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von 1674 Euro konnte der aus Syrien Stammende nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, um seine Restersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen anzutreten. Die Einsatzkräfte informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell