POL-OG: Rastatt - Räuberischer Diebstahl, Zeugenaufruf

Am Mittwochnachmittag betrat gegen 13:30 Uhr ein noch unbekannter junger Mann ein Juweliergeschäft in der Poststraße. Der Unbekannte soll zwei Ketten zum Anprobieren um den Hals gelegt haben, als er gleich darauf aus dem Laden in Richtung Schlossparkt mit dem Diebesgut zu Fuß flüchtete. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Nach Aussagen von Zeugen soll der Ladendieb zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, ein südländisches Erscheinungsbild aufweisen und lockige Haare haben. Außerdem soll er eine sportliche Figur haben und zum Tatzeitpunkt ein dunkelblaues "Balenciaga T-Shirt" mit weißer Aufschrift getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.

