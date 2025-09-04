Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradeigentümer gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwoch kam es zu zwei Fahrraddiebstählen durch einen polizeibekannten Tatverdächtigen. Gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass am Schillerplatz eine männliche Person versucht ein blaues Fahrrad der Marke Ghost Lite zu entwenden. Kurz darauf konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg den 30-Jährigen daran hindern, mit dem entwendeten Zweirad weg zu fahren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen verließ der Mann die Örtlichkeit um gegen 18 Uhr erneut von einer Streifenwagenbesatzung in der Rammersweierstraße vorläufig festgenommen zu werden. Er räumte ein, dass er sein mitgeführtes Fahrrad zuvor ebenfalls entwendet habe. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grau/rotes Herrenrad der Marke Bauer. Die Zweiräder wurden beim Polizeirevier in Offenburg sichergestellt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nun auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern der beiden gestohlenen Fahrräder. Die Betroffenen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 zu melden. /th

