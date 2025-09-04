Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Körperverletzungen

Nachtragsmeldung

Zeugenaufruf

Forbach (ots)

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls sind zwischenzeitlich vorangeschritten. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen im Zuge des Angriffs auf den Jungen seitens des 33-Jährigen fremdenfeindliche Ausdrücke gefallen sein. Die Beamten der Kriminalpolizei (Staatsschutz) haben die weiteren Ermittlungen übernommen und prüfen nun, inwieweit dem Vorfall möglicherweise ein fremdenfeindliches Motiv zugrunde liegen könnte. Ob bei dem Angriff auf den einschreitenden Zeugen ähnliche Äußerungen fielen, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei erhofft sich in diesem Zusammenhang Hinweise möglicher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Es wird unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

Ursprungsmeldung vom 04.09.2025, 11.22 Uhr

Zu gleich zwei Körperverletzungen soll es am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schifferstraße gekommen sein. Gegen 20:30 Uhr soll ein 33-jähriger Mann einen 13-Jährigen verbal angegriffen und im Anschluss geschlagen haben. Ein 30-jähriger Zeuge, der den Vorfall mitbekommen hatte, soll eingeschritten sein und den Angreifer von dem 13-Jährigen abgebracht haben. Hierbei soll er von dem polizeibekannten 33-Jährigen ebenfalls so körperlich angegangen worden sein, dass dieser ärztlich behandelt werden musste. Der 33-Jährige entfernte sich vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung auf einem Fahrrad von der Örtlichkeit. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen.

