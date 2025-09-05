Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Schwerer räuberischer Diebstahl

Muggensturm (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem Pkw in einem Carport in der Brunnengasse verschafft habe. Als der 54-jährige Fahrzeugbesitzer den jungen Mann zur Rede stellen wollte und sich ihm in den Weg stellte, sprühte dieser dem 54-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete zu Fuß in Richtung Rosengarten. Der Fahrzeugbesitzer wurde im Anschluss von einer Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Da der Tatverdächtige eine geringe Menge Bargeld aus dem Pkw entwendete, Pfefferspray einsetzte und das Diebesgut behielt, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen eines schweren räuberischen Diebstahls. Der Flüchtende soll seine langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden, eine schwarze Jacke getragen und einen hellen Rucksack mitgeführt haben. Wer Hinweise zu dem Raub oder dem Tatverdächtigen geben kann soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 melden. /vo

