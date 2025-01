Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstähle aus Einfamilienhäusern beschäftigen Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

27.01.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.01.2025 - Poggensee / Ratzeburg

Am 09.01.2025 ( 17:30 Uhr) sowie am 25.01.2025 ( 19.20 Uhr) kam es in der Alten Dorfstraße in Poggensee zu einem versuchten Einschleichdiebstahl, bei der die Täter den Hausbewohner ablenkten und unter einem Vorwand aus dem Haus lockten.

Bereits am 09.01.2025 gegen 17:30 Uhr klopfte eine weibliche Person bei dem 95-jährigen Hausbewohner. Die Frau teilte dem Mann mit, dass am Ende seines Grundstücks die Mülleimer umgeworfen wurden und er diese doch unverzüglich aufräumen solle. Der Geschädigte räumte daraufhin die Mülltonne wieder ein, seine Frau verließ ebenfalls das Haus. Nachdem die Hausbewohner wieder in ihr Haus zurückgekehrt sind, stellten sie im Flur eine männliche Person fest. Beim Aufeinandertreffen der Personen flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Zu einem Diebstahl ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Am 25.01.2025 gegen 19:20 Uhr klopfte es erneut bei dem älteren Herren, woraufhin dieser erneut umgeworfene Mülltonnen festgestellt habe. Da der Mann nun wieder von einem möglichen Diebstahl ausgegangen ist, rief er die Polizei, die jedoch außer frische Schuheindruckspuren im Garten keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Dieselbe Vorbereitungshandlung ereignete sich auch am gleichen Abend gegen 18:30 Uhr im "Albsfelder Weg" in Ratzeburg. Auch dort klingelte eine weibliche Person bei einer 94-jährigen Frau und teilte der Hausbewohnerin mit, dass ihre Mülltonnen umgeworfen worden sind. Der Müll wurde daraufhin aufgesammelt, zu einem Diebstahl im Haus kam es in diesem Fall jedoch nicht.

Zu einem vollendeten Einbruch kam es am 25.01.2025 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, ebenfalls im Albsfelder Weg in Ratzeburg. Dort betraten mindestens zwei Personen auf unberechtigte Weise ein Einfamilienhaus einer 87-jährigen Bewohnerin. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde hierbei eine geringe Menge Bargeld sowie Schmuck entwendet.

In allen Fällen wurde eine ähnliche Täterbeschreibung abgegeben. Bei der Täterin soll es sich um eine ca. 50-jährige Frau mit schwarzer Kopfbedeckung gehandelt haben. Sie soll dunkel gekleidet (möglicherweise ein Kleid/Mantel) gewesen sein. Tatzusammenhänge werden geprüft.

Die Polizei möchte sensibilisieren:

Wenn Sie ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen sie unbedingt ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Achten Sie auf Fremde auf Ihrem Grundstück/Nachbargrundstück und informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung/Haus auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Ihr Nachbar kann zum Beispiel den Briefkasten leeren und Zeitschaltuhren können ihr Licht zu unregelmäßigen Zeiten steuern. Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung, notfalls ziehen sie ihre Nachbarn hinzu.

In allen drei Fällen fragt die Kriminalpolizei Ratzeburg nach Zeugenhinweisen. Wer hat im Bereich der jeweiligen Tatörtlichkeiten verdächtige Personen wahrgenommen oder kann weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen

