Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehre Einbrüche rund um Reinbek beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

27.01.2025| Kreis Stormarn | 24. - 26.01.2025 - Barsbüttel / Reinbek / Wentorf bei HH

Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt nach vier Einbruchstaten am vergangenen Wochenende rund um Reinbek und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzen Unbekannte am 25.01.2025 die Abwesenheit der Bewohner zwischen 14.50 Uhr und 22.20 Uhr aus, um über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in ein Einfamilienhaus in der Straße Kahlenredder in Barsbüttel einzudringen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Nicht weit vom Kahlenredder entfernt, in der Straße Ellerhoop in Barsbüttel ereignete sich im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr eine weitere Einbruchstat. Unbekannte Täter drangen hier über die Terrassentür in ein Reihenhaus ein und durchsuchten es ebenfalls nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Ein unmittelbarer Tatzusammenhang ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch in Reinbek, in der Straße Wildenhofeck kam es am 25.01.2025 zu einem Einbruch. Über die gewaltsam geöffnete Terrassentür drangen Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Ob die Täter hier Stehlgut erlangten ist noch unklar.

In Wentorf bei HH suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße Korte Asper auf. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen Unbekannte zwischen dem 24.01.2025, 07.00 Uhr und dem 26.01.2025, 14.00 Uhr über die Terrassentür ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Zur Art und Höhe des Stehlguts können noch nichts gesagt werden.

Die ermittelnde Kriminalpolizei aus Reinbek sucht nach Zeugen und Hinweisgebern zu den einzelnen Einbruchstaten. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per E-Mail unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell