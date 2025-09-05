POL-IZ: 250905.1 Büsum: Schlägerei zwischen vier Personen - Polizei sucht Zeugen
Büsum (ots)
Am Donnerstagabend kam es in Büsum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Dabei setzten die Beteiligten auch einen Stein ein, zudem drohte ein Beschuldigter mit einem Messer.
Gegen 20:25 Uhr gerieten die Männer in der Heider Straße am Bahnhof in Streit. Im Verlauf der Schlägerei setzten sie auch einen Stein ein. Einer der Beschuldigten drohte mit einem Messer, ohne es einzusetzen. Mehrere Streifenwagen umliegender Polizeidienststellen eilten zum Einsatzort.
Die beteiligten deutschen und afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 25 bis 27 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus, das sie zwischenzeitlich wieder verlassen konnten. Im Anschluss daran führten die Beamten erkennungsdienstliche Maßnahmen durch und entließen die Männer danach auf freien Fuß.
Die Polizeistation Büsum ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 04834 95200 oder per Mail an Buesum.PSt@polizei.landsh.de zu melden.
Björn Gustke
