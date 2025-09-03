PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250903.2 Wesselburen: Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall auf Supermarkt-Parkplatz

Wesselburen (ots)

Am Dienstagabend zeigte ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wesselburen zwei Jugendlichen eine bislang unbekannte Waffe. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr sprach der stark alkoholisierte Mann die beiden 15-Jährigen in der Bahnhofstraße an und zeigte ihnen die Waffe. Er bedrohte die Jugendlichen damit aber nicht.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz kam, entfernte sich der Mann unerkannt vom Einsatzort. Seine Identität ist den Beamten bekannt, er hält sich jedoch derzeit an einem unbekannten Ort auf.

Der Gesuchte ist 46 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat ein europäisches Erscheinungsbild und trägt eine Glatze. Er trug einen braunen Kapuzenpullover ohne Aufschrift und eine blaue Jeans. Zudem führte er ein Fahrrad mit sich.

Die Polizei sucht weiter nach dem Mann. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung lässt sich aktuell nicht feststellen. Dennoch bitten wir, die Person nicht eigenständig anzusprechen, sondern sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden sich bitte umgehend an die Polizei über den Notruf 110.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:53

    POL-IZ: 250903.1 Brunsbüttel: Ölverunreinigung in der Schleusenanlage festgestellt

    Brunsbüttel (ots) - In der vergangenen Nacht erhielten die Beamten der Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel Kenntnis von Ölverunreinigungen in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals. Die Schleuse blieb mehrere Stunden gesperrt. Gegen 02:00 Uhr stellten Einsatzkräfte fest, dass alle vier Schleusenkammern in Brunsbüttel von Verunreinigungen betroffen waren. Der ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:13

    POL-IZ: 250902.3 Kellinghusen: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Kellinghusen (ots) - Am Donnerstagvormittag, den 21.08.2025, kam es in Kellinghusen auf dem Parkplatz eines Discounters zu einem Unfall. Die Polizei bittet den geschädigten Fahrzeugnutzer, sich zu melden. Auf dem Parkplatz in der Straße An der Stör parkte gegen 11:00 Uhr ein 21-Jähriger seinen Citroën aus. Dabei stieß er gegen einen silbernen Opel Astra, der auf ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 12:11

    POL-IZ: 250902.2 Münsterdorf: Autofahrer setzt Sondersignale missbräuchlich ein

    Münsterdorf (ots) - Am Montagabend bedrängte ein 19-jähriger Autofahrer in Münsterdorf mit einem BMW andere Verkehrsteilnehmer, indem er Sondersignale missbräuchlich einsetzte. Die Polizei stellte den Mann und leitete ein Strafverfahren ein. Gegen 21:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der Straße von Itzehoe nach Münsterdorf einen auffällig fahrenden BMW. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren