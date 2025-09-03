Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250903.2 Wesselburen: Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall auf Supermarkt-Parkplatz

Wesselburen (ots)

Am Dienstagabend zeigte ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wesselburen zwei Jugendlichen eine bislang unbekannte Waffe. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr sprach der stark alkoholisierte Mann die beiden 15-Jährigen in der Bahnhofstraße an und zeigte ihnen die Waffe. Er bedrohte die Jugendlichen damit aber nicht.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz kam, entfernte sich der Mann unerkannt vom Einsatzort. Seine Identität ist den Beamten bekannt, er hält sich jedoch derzeit an einem unbekannten Ort auf.

Der Gesuchte ist 46 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat ein europäisches Erscheinungsbild und trägt eine Glatze. Er trug einen braunen Kapuzenpullover ohne Aufschrift und eine blaue Jeans. Zudem führte er ein Fahrrad mit sich.

Die Polizei sucht weiter nach dem Mann. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung lässt sich aktuell nicht feststellen. Dennoch bitten wir, die Person nicht eigenständig anzusprechen, sondern sofort den Polizeinotruf 110 zu wählen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, wenden sich bitte umgehend an die Polizei über den Notruf 110.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell