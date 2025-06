Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: weißer Kombi nach Unfallflucht gesucht + Autoscheibe zerstört - Geldbörse gestohlen + Schwerlastkontrollen- 100 Prozent Beanstandungsquote

Dillenburg-Niederscheld: weißer Kombi nach Unfallflucht gesucht

Mittwochnachmittag (11.06.2025) fuhr ein weißer Kombi im Buchenweg in Richtung Forsthausstraße. Ein 2-Jähriger ging in Höhe der Hausnummer 17 zunächst auf dem Gehweg. Plötzlich lief er zwischen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos durch auf die Fahrbahn. Er wurden von dem vorbeifahrenden weißen Kombi erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kleinkind verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs fuhr davon, ohne sich um das verletzte Kleinkind zu kümmern. Wer hat den Unfall um 16:20 Uhr im Buchenweg mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem weißen Kombi, bei dem es sich vermutlich um einen weißen Audi handelt, geben? Wer kann Hinweise zur Identität des Fahrers oder seiner Beifahrerin mit langen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn- Autoscheibe zerstört - Geldbörse gestohlen

Am vergangenen Freitag (06.06.2025) zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe eines grauen VWs, griffen in eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche und stahlen aus dieser ein Handy, sowie eine Geldbörse mit mehreren Karten und Bargeld. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Diebe zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr beobachtet, als sie in den T-Roc griffen, der im Franzosenweg auf dem Parkplatz gegenüber dem Friedhof stand? Wer kann Hinweise zur Identität des Diebes, der als 30 bis 40 Jahre mit kräftiger Statur beschrieben wird, geben? Er soll eine helle Jeans getragen haben. Nach dem Diebstahl stieg er in einen schwarzen BMW mit vermutlich Frankfurter Kennzeichen, der von einem Komplizen gesteuert wurde. Wer kann Hinweise zu dem BMW oder der Fluchtrichtung geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Herborn-Hörbach: Schwerlastkontrollen- 100 Prozent Beanstandungsquote

Zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr kontrollierte der Regionale Verkehrsdienst gestern (12.06.2025) den gewerblichen Güterverkehr auf dem Parkplatz Hörbach an der B 255 von Driedorf kommend in Richtung Herborn. 39 Lkws zwischen 3,5 und 40 Tonnen hielten die Beamten an. Jeder der kontrollierten Lkws wurde beanstandet. 15 Geschwindigkeitsverstöße, siebenmal wurde die Ladungssicherung beanstandet, davon sogar zweimal mit Gefahrgut, 12 Verstöße gegen Sozialvorschriften, zweimal wurde gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen, zwei Fahrer führten die Genehmigung für den Güterverkehr nicht mit und eine Anzeige schrieben die Verkehrsspezialisten wegen des Verdachts der Schwarzarbeit.

