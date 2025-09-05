PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - 61-Jährige in Gewahrsam genommen

Vlotho (ots)

(hd) Am Donnerstag (04.09.2025) versuchte eine Gerichtsvollzieherin eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung zu vollstrecken. Eine 61-Jährige sollte in diesem Zusammenhang ihre Wohnung am Borlefzener Kirchweg in Vlotho räumen. Den ergangenen Aufforderungen kam sie nicht nach. Stattdessen ergriff sie die Gerichtsvollzieherin an den Haaren und schlug ihr mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht. Hinzugezogene Polizeibeamte mussten die aufgebrachte Frau fixieren und ihr Handfesseln anlegen. Dies versuchte sie durch aktives Sperren zu verhindern. Da sich die Beschuldigte vor Ort nicht beruhigen konnte, musste sie zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

