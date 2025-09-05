Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hausbewohner überraschen Einbrecher - Bargeld entwendet

Vlotho (ots)

(hd) Am Donnerstag (04.09.2025) verbrachte ein älteres Ehepaar einen ruhigen Abend im Wohnzimmer ihres an der Bonneberger Straße in Vlotho gelegenen Wohnhauses. Um 20:40 suchte die Frau das Schlafzimmer auf. Dort traf sie auf einen dunkel gekleideten Mann. Dieser war offenbar gerade dabei, die Schränke nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der überraschte Einbrecher sprang durch das geöffnete Schlafzimmerfenster nach draußen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden. Es konnte nachvollzogen werden, dass sich der Unbekannte Zutritt zum Haus verschaffte, indem er durch den Spalt eines auf Kipp stehenden Fensters griff und den daneben befindlichen Fensterflügel öffnete. Der Täter hatte, bevor er flüchten musste, bereits Bargeld aufgefunden und an sich genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Umfeld des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

