Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Um 7.55 Uhr ereignete sich gestern (03.09.) im Kreisverkehr Koblenzer Straße / Großensieker Weg ein Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Löhnerin fuhr mit ihrem VW auf dem Großensieker Weg in Richtung Kreisverkehr und beabsichtigte, in diesen einzufahren. Zeitgleich fuhr ein 7-jähriger Löhner mit seinem Fahrrad am Großensieker Weg und beabsichtigte, die Straße an einem Fußgängerüberweg zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der 7-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
