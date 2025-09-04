PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Stoppschild

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwochnachmittag (03.09.) stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt einen Diebstahl fest: Der oder die bisher unbekannten Täter gingen das Schild im Kreuzungsbereich der Carl-Severing-Straße / Schloßstraße gewaltsam an und nahmen es aus der Verankerung. Die Befestigungsstellen des Schildes befanden sich noch an dem zurückgelassenen Pfosten. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

