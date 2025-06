Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw - Pedelec gestohlen - Falsche Polizeibeamte

Plettenberg (ots)

Aus einem Auf der Wiese parkenden Firmenfahrzeug wurden am Donnerstagmorgen ein Rucksack und eine Umhängetasche jeweils mitsamt Inhalt gestohlen.

Am Donnerstagabend zwischen 20.55 und 23 Uhr wurde an der Herscheider Straße ein Pedelec gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Abend an einem Unterstand abgestellt und mit einem schloss gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Im letzten Moment hat eine 55-jährige Plettenbergerin bereits ausgezahltes Geld wieder zur Bank zurückgebracht. Wie sie der echten Polizei berichtete, hatte sie vermeintlich einen Anruf der Polizei bekommen. Die falsche Polizeibeamtin berichtete von Einbrüchen in der Nachbarschaft der Frau und fragte nach Vermögenswerten. Angeblich gebe ein Mitarbeiter ihrer Bank Informationen weiter. Deshalb müsse sie unbedingt zu ihrer Bank gehen ihr Konto leeren, drängte die Betrügerin die Plettenbergerin zum Handeln. Das tat die Frau. Sie zahlte das Geld aber doch wieder ein.

Die echte Polizei warnt weiter vor den Anrufen der Betrüger. Die Polizei veranlasst niemanden, sein Konto zu leeren und nimmt auch kein Geld in "sichere Verwahrung". Am Telefon sollte keine Auskunft gegeben werden zu vorhandenem Vermögen. (cris)

