Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: T-Shirt-Dieb vorläufig festgenommen - Wechseltrick

Lüdenscheid (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat am Donnerstag versucht, Damenoberbekleidung aus einer Auslage eines Geschäftes an der Knapper Straße zu stehlen. Ein anderer Passant sah gegen 17 Uhr, wie der Mann T-Shirts aus dem vor dem Geschäft stehenden Warenkorb nahm. Der Zeuge sprach den Mann an, worauf ihm der einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, und weglief. Der Zeuge konnte die Beamten zu dem Tatverdächtigen führen, der sich noch in der Nähe aufhielt. In seinem Rucksack transportierte er diverse Alkoholika, die wahrscheinlich ebenfalls gestohlen wurden. Er hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest und stellte sein Gepäck sicher.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag einem 82-jährigen Mann die Brieftasche gestohlen. Das Opfer parkte seinen wagen gegen 13.20 Uhr auf dem Parkplatz an einem Supermarkt an der Kölner Straße und stieg aus. Ein unbekannter Mann, der nur schlecht Deutsch sprach, fragte ihn nach Wechselgeld, worauf ihm der Senior Kleingeld schenkte. Erst kurz darauf bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Jacke steckte. Eine Absuche des Parkplatzes verlief erfolglos. Der Senior ließ seine Bankkarten sperren und rief die Polizei. Auch deren Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. (cris)

