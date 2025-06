Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinderfahrrad und Tasche gestohlen

Menden (ots)

Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen wurde an der Overhues-straße ein Kinderfahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte es mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt. Als er am Morgen zu dem Abstellort kam, hing nur noch das Zahlenschloss am Ständer. Es handelt sich um ein blaues 26-Zoll-Fahrrad.

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte aus einem an der Waldemei ab-gestellten VW Touareg eine Tasche mit Geldbörsen und diversen Dokumenten entwendet. (cris)

