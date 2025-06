POL-MK: E-Scooter gestohlen

Hemer (ots) - Am Donnerstagabend zwischen 20.10 und 22 Uhr wurde an der Bahnhofstraße ein E-Scooter gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes RCB mit dem Versicherungskennzeichen 589WRN. Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in eine Bäckerei an der Hauptstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür an der Rückseite und durchsuchte sämtliche Schränke, Schubladen und andere Behältnisse und entleerte den ...

