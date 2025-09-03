Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: BMW-Fahrer erfasst Radfahrer - Jugendlicher schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gestern (02.09.) ereignete sich um 8.35 Uhr am Südring ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Bünder fuhr mit seinem BMW auf der Schwartemeierstraße in Richtung Südring. An der dortigen Einmündung beabsichtigte er, den Südring zu überqueren, um auf der Winkelstraße seine Fahrt fortzusetzen. Als der Mann in den Einmündungsbereich einfuhr, näherte sich zeitgleich ein Radfahrer auf dem Radweg am Südring. Der BMW erfasste den 16-jährigen Bünder mit seinem Fahrrad, sodass dieser zunächst auf die Motorhaube prallte und stürzte. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Verkehrsunfall informiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.600 Euro.

