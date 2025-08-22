Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt - 57-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein alkoholisierter 57-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagnachmittag (19.08., 17:10 Uhr) auf der Amelsbürener Straße mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr er die Amelsbürener Straße in Richtung Hiltrup, als er rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte und sich schwer verletzte.

Alarmierte Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Den deutschen Schwerverletzten brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort entnahmen ihm Ärzte eine Blutprobe.

Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und möglichen weitere Unfallbeteiligten dauern an.

