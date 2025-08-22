PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt - 57-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein alkoholisierter 57-jähriger Motorradfahrer ist am späten Dienstagnachmittag (19.08., 17:10 Uhr) auf der Amelsbürener Straße mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr er die Amelsbürener Straße in Richtung Hiltrup, als er rechts von der Fahrbahn abkam, stürzte und sich schwer verletzte.

Alarmierte Polizisten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Den deutschen Schwerverletzten brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort entnahmen ihm Ärzte eine Blutprobe.

Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und möglichen weitere Unfallbeteiligten dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 15:35

    POL-MS: Einbruch in Gremmendorfer Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (20.08.) gegen 3 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant am Angelmodder Weg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch eine Terrassentür in das Gebäude. Er entwendete unter anderem einen Laptop, ein Mischpult und Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren